У Польщі почалися дострокові президентські вибори

У Польщі почалися дострокові вибори президента країни, оголошені після загибелі Леха Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом, повідомляє Reuters.

У виборах беруть участь десять кандидатів, проте, згідно p опитуваннями, більше шансів на перемогу мають брат загиблого Ярослав Качинський і нинішній в.о. президента Броніслав Коморовський.

У Польщі понад 30 млн. виборців.

Погода не сприяє активності виборців, зауважує Бі-Бі-Сі. За прогнозами інституту метеорології, очікуються дощі і поривчастий вітер.

Згідно з опитуванням, проведеним дослідницьким центром PBS DGA для "Газети Виборчої", Коморовській може виграти вибори вже в першому турі з результатом в 51% голосів.

За даними дослідження, які наводить РІА "Новости", Качинський, може розраховувати на 33% голосів, а Гжегож Наперальський з Союзу лівих демократичних сил - на 9%. Як зазначає газета, у разі другого туру, який відбудеться 4 липня, Коморовський здолає Качинського з результатом 63% до 37%. Причому, зазначається, що такий результат Коморовському можуть забезпечити виборці Наперальського - за в.о.президента можуть проголосувати 87% з них.

Опитування проводилося 16-17 червня за участю 1000 осіб.

Натомість, інше опитування, проведений GFK Polonia для газети "Жеч Посполита", говорить про те, що без другого туру виборів не обійтися. У першому турі, за даними опитування, Коморовський одержить 42% голосів, Качинський - 31%, а Наперальський - 12%. Що стосується другого туру, то за Коморовського віддадуть голоси 54% опитаних, а за Качинського - 41%. Це опитування проводилося 15-16 червня за участю 1000 поляків.