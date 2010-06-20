В Ірані страчений лідер суннітських повстанців

В Ірані виконано вирок лідерові суннітського повстанського угрупування "Джундалла" ("Воїни Аллаха"), повідомляє Радіо "Свобода". Як повідомляє агентство IRNA, Абдольмалек Рігі був страчений через повішення.

Рігі був захоплений в лютому на шляху з Дубая до Киргизії. Йому висунули звинувачення в 79 різних злочинах, зокрема у вбивствах, збройних пограбуваннях, замахах на вбивство, нападах на військових, поліцейських і мирних громадян.

"Джундалла" - повстанська організація белуджських суннітів. Створена 2003 року і діє як в пакистанському, так і іранському Белуджистані. Її бойовики взяли на себе відповідальність за ряд терактів, в т.ч. за теракт, здійснений в жовтні 2009 року, в якому загинули щонайменше 49 осіб, включаючи заступника командувача сухопутних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і племінних старійшин.

Раніше в Ірані було страчено кілька активістів угрупування, зокрема, за деякими даними, і брата Абдулмалека Рігі.