Смертник підірвав 60 людей в Ірані

На південному сході Ірану терорист-смертник підірвав бомбу на зустрічі за участю високопоставлених офіцерів Корпусу вартових ісламської революції. Як повідомляє AFP з посиланням на іранське агентство FARS, в результаті теракту загинули близько 20 осіб, ще 40 одержали поранення.

Серед убитих - заступник командувача сухопутними військами Корпусу вартових генерал Нур Алі Шуштарі (Nur-Ali Shushtari) і командувач Корпусу вартових в провінції Сістан-Белуджистан генерал Мохаммад Заде (Mohammad-Zadeh).

Вибух стався в місті Пішин неподалік кордону з Пакистаном. Офіцери Корпусу вартових прибули до міста, щоб організувати зустріч між лідерами шиїтської та суннітської громад. За даними іранського агентства IRNA, теракт здійснив смертник з "поясом шахіда".

Повідомлення про загибель офіцерів Корпусу вартових підтвердив в своєму звернення до парламенту спікер Алі Ларіджані. Його виступ показало іранське телебачення.

Значну частину населення провінції Сістан-Белуджистан становлять белуджі - національна меншина, що сповідає іслам суннітського напрямку. На території провінції діє суннітське угруповання "Джандалла", яке іранська влада неодноразово звинувачувала в здійсненні терактів.

Лента.ру