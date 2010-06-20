США вимагають від Пакистану відмовитися від іранського газопроводу

США попередили Пакистан, що недавно підписана угода з Іраном про будівництво газопроводу може дати привід для введення нових санкцій. Як повідомив спеціальний представник США в Афганістані і Пакистані Річард Голбрук, під час свого візиту до Ісламабада він попередив пакистанську сторону, що "Конгрес США розглядає угоду і вирішує, як йому діяти в цій ситуації", передає Associated Press.

США закликають інші країни не вести ніяких справ з Іраном через відмову Тегерана згорнути свою ядерну програму.

13 червня ц.р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, Іран завершив угоду з Пакистаном щодо будівництва газопроводу довжиною 1,2 тис. км. Об`єм експорту газу становитиме близько 21,5 млн. куб. м за день. Вартість проекту оцінюється в 7 млрд дол., перші постачання газу по ньому передбачено розпочати в 2014 р. Робоча угода про будівництво газопроводу, що сполучає дві країни, була підписана в березні нинішнього року.

У рамках цього проекту, відомого як "Газопровід миру", Іран планував постачати газ і до Індії, проте в 2007 р. Нью-Делі відмовився від участі в проекті.