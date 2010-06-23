Експерт вважає, що газова війна Москви й Мінська може затягнутися

Російсько-білоруський газовий конфлікт має політичні ознаки і за своєю суттю подібний на газові конфлікти з Україною та може затягнутися до 2011 року – до виборів Президента Білорусі.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Не виключено, що цього разу Мінськ «розплачується» за певне розчарування Кремля Президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ, білоруська позиція якого не завжди співпадає з російською. Зокрема, позиція щодо ОДКБ, Митного союзу, заміщення російської нафти венесуельською тощо», - зазначив експерт.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що налагодження постачання газу до Європи на короткий строк сприятиме врегулюванню конфлікту, але спричинять додаткові затрати з боку «Газпрому».

«Короткочасний обхід Білорусі на обмеженні терміни сприятиме врегулюванню ситуації. При наявних технічних можливостях перенаправлення потоків потребуватиме згоди споживачів і транзитерів та нестандартних логістичних рішень за маршрутами до Польщі, Східної Німеччини і Литви. Такі рішення спричинять додаткові затрати з боку постачальника – «Газпрому». Тоді як згода України і ЄС на довгостроковий обхід Білорусі призведе до ескалації конфлікту. В разі прийнятних для РФ умов тразиту, конфлікт може затягнутися аж до виборів Президента Білорусі в 2011 році», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вважає, що для влади в Україні, яка є ключовим транзитером, зараз постало складне завдання.

«З одного боку, логічно підтримати Білорусь, особливо - в очікування ратифікації угоди про кордон. З другого - заявлений нейтралітет, водночас з ініціативою допомогти обходити Білорусь – це ризик погіршити відносини з Мінськом і виявити слабкість перед Москвою. Напрошується бажання використати ситуацію як козир в інших переговорах з РФ. Очевидно, що враховується й вичікувальна позиція ЄС», - зазначив експерт.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що цей газовий конфлікт показав, що Росія вже ставиться до української ГТС як до своєї.

«Про це свідчить впевнена заява Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЕВА про додатковий транзит через нашу ГТС без погодження з Україною. Хоча для вирішення такого питання сьогодні достатньо технічного рівня без публічних заяв», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.