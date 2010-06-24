В Іспанії потяг на смерть збив 12 осіб

В Іспанії потяг збив групу підлітків, які переходили залізничні колії на станції недалеко від Барселони.

Як повідомляє «Газета.ру», загинули 12 осіб, ще 13 одержали травми.

Представник уряду Каталонії заявив, що підлітки, збиті на залізничній станції міста Кастельдефельс, вирішили перебігти колії по землі, а не скористатися спеціальним підземним переходом.

Група молодих людей за декілька секунд інциденту змогла ухилитися від приміського потягу, тому не помітила потяг дальнього слідування і опинилася під його колесами.