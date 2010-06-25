До Польщі прибуде наступна протиракетна батарея США

До Польщі днями прибуде наступна батарея американських комплексів протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Вона прийде на зміну першій батареї, яка була повернена на американську військову базу в Кайзерслаутерні (Німеччина) кілька днів тому, повідомили в польському Міністерстві оборони. Згідно з домовленостями між Варшавою і Вашингтоном, нагадує РосБізнесКонсалтинг, американські комплекси ППО розміщуються в Польщі в навчальних цілях на ротаційній основі протягом двох років.

Як повідомили в Міністерстві оборони Польщі, прибуття батареї ракетних комплексів Patriot на північ країни очікується наприкінці червня - початку липня, передає польський телеканал TVN 24. Комплекси будуть використані для подальшого навчання польських військовослужбовців.

26 травня 2010 р. Польща офіційно прийняла на своїй території першу батарею американських комплексів ППО Patriot. Вони були дислоковані в містечку Моронг на півночі Польщі - неподалік кордону з Калінінградською областю. У ракетній батареї близько 100 військовослужбовців США, 6 ракет і близько 40 одиниць техніки.