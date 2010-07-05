Британія готується до 40-процентного скорочення видатків

Уряд Великої Британії віддав розпорядження міністерствам до кінця липня підготувати два плани скорочення витрат - на 20 і 40 відсотків, повідомляє BBC News. Виняток зроблено для оборонного відомства і міністерства освіти - їм дозволено скоротити лише 10 і 20 відсотків. На незначне збільшення фінансування може розраховувати міністерство охорони здоров`я.

Раніше планувалося, що бюджети міністерств зріжуть в середньому на 25 відсотків, що призведе до скорочення 610 тисяч робочих місць у держсекторі до 2016 року. У разі 40-процентного скорочення бюджетів, за оцінкою експертів, під загрозою опиниться близько мільйона робочих місць. Профспілки працівників держсектора вже пообіцяли провести страйк у відповідь на 40-процентне скорочення.

Скорочення видатків міністерств - один із заходів, за допомогою якого уряд Девіда Кемерона, що прийшов до влади в травні, планує скоротити дефіцит бюджету, що оцінюється в 156 мільярдів фунтів стерлінгів.

Наприкінці червня новий міністр фінансів Джордж Осборн подав проект бюджету, що передбачає ряд жорстких заходів, спрямованих на боротьбу з дефіцитом, зокрема, підвищення ПДВ з 17,5 до 20 відсотків і замороження на три роки зарплат працівникам держсектора, які одержують більше 21 тисячі фунтів.