Кримчанам потрібно більше інформації про НАТО

Директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель ДЮРЕ переконаний, що кримчани повинні одержувати більше правдивої інформації про діяльність і цілі Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі представництва Президента України в АРК, з такою позицією М.ДЮРЕ виступив під час сьогоднішньої зустрічі з Постійним представником глави держави в автономії Віктором ШЕМЧУКОМ.

В ході бесіди М.ДЮРЕ особливо підкреслив, що Центр інформації і документації НАТО в Україні в своїй діяльності не ставить за мету пропаганду вступу України в НАТО, а прагне надавати більше інформації про принципи діяльності Північноатлантичного альянсу, розвінчувати міфи про НАТО, а також інформує про переваги, які одержує кожна країна, стаючи членом НАТО.

М.ДЮРЕ висловив зацікавленість в доведенні до кримчан правдивої інформації про НАТО через проведення круглих столів, лекцій і надання інформаційних матеріалів.

У свою чергу постпред Президента в АРК підтримав пропозицію М.ДЮРЕ "щодо необхідності більшого інформування населення півострова про діяльність НАТО, розвінчання стереотипів і упередженого відношення" до цієї організації. При цьому В.ШЕМЧУК висловив готовність, що представництво Президента України в автономії активно залучатиметься до співпраці, проведення дискусій, круглих столів, обговорення проектів.

Як повідомили в представництві Президента в АРК, директор Центру інформації й документації НАТО в Україні прибув на півострів для участі в конференції "Національні інтереси України: компроміс уряду, бізнесу і громадянського суспільства" (вона пройде в Сімферополі) і в “круглому столі” в Севастополі (він проводитиметься на базі Військово-морського інституту ім. Нахімова).