Влада в Киргизії викуповує зброю

Правоохоронні органи південних регіонів Киргизії почали викуп у населення вогнепальної зброї, зазначається у розпорядженні коменданта міста Ош.

У ніч на 10 червня в місті почалися збройні зіткнення між киргизами і узбеками. Зіткнення супроводжувалися погромами, підпалами житлових будинків і численними випадками мародерства. В результаті захоплень будівель міліції і військових частин, дислокованих у регіоні, до рук населення потрапила величезна кількість зброї.

За кожен добровільно зданий автомат, гранатомет або снайперську гвинтівку пропонується викуп у розмірі 10 тисяч сомів (близько 215 доларів). За бойовий пістолет можна одержати 5 тисяч сомів (близько 107 доларів), гладкоствольна мисливська зброя - 3 тисячі сомів (близько 64 доларів). Ручну гранату можна здати за 2 тисячі сомів (близько 43 доларів), наводить кошторис киргизьке державне інформагентство "КАБАР".

Як пояснили РІА “Новости” в прес-службі МВС Киргизії, "осіб, які добровільно здали зброю, звільняються від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання і придбання".