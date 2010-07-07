Завтра у Польщі виконувати обов’язки Президента будуть троє людей

Польщі завтра за один день виконувати обов’язки глави держави вперше в історії буде одразу троє людей.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, унікальна ситуація пов’язана із призначенням нового глави головного законодавчого органу Польської держави - Сейму

Нинішній глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, котрий з 10 квітня виконував обов’язки президента Польщі через трагічну смерть Леха Качинського, завтра планує здати депутатський мандат та повноваження керівника польського парламенту.

Його місце, згідно з національним законодавством, посяде голова вищої палати парламенту – Сенату – Богдан БОРУСЕВИЧ.

Водночас завтра ж правляча у Польщі «Громадянська платформа» (РО) планує призначити нового главу Сейму, котрий також буде виконувати обов`язки глави держави до складення присяги Б.КОМОРОВСЬКИМ.

Б.БОРУСЕВИЧ заявив польським медіа, що не планує під час виконання обов’язків Президента приймати рішення.

Новим главою Сейму планується призначити представника РО Гжегожа СХЕТИНУ, котрий після перемоги партії на позачергових парламентських виборах 2007 року до 2009 року працював віце-премєром та міністром внутрішніх справ й адміністрації.

З минулого року 47-річний Г.СХЕТИНА очолював фракцію «Громадянської платформи» у Сеймі.

Як повідомляв УНІАН, кандидат від РО Б.КОМОРОВСЬКИЙ виграв позачергові президентські вибори у кандидата найпопулярнішої партії «Право та справедливість» Ярослава КАЧИНСЬКОГО.

Інавгурація Б.КОМОРОВСЬКОГО, який стане четвертим Президентом Польщі - після початку ринкових та демократичних реформ в країні колишнього комуністичного табору на початку дев’яностих років – найвірогідніше відбудеться у серпні.