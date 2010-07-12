Загиблі від вибуху в регбі-клубі дивилися фінал ЧС з футболу

За уточненими даними, в результаті двох вибухів в Кампалі, столиці Уганди, загинули більше 40 людей, повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на місцеві власті.

Мішенню одного з вибухів був регбі-клуб. Вибухи сталися з різницею в кілька хвилин після 23:00. Як повідомив один з очевидців, сотні місцевих жителів дивилися фінал Чемпіонату світу з футболу на великому проекторі в клубі, коли відбувся вибух.

Другий вибух стався в ефіопському селі по сусідству з Кампалою.

Також надійшло повідомлення про третій вибух в районі Нтінда, поселенні на північному сході Кампали, але поліція не підтвердила цю інформацію.

Раніше влада Уганди одержувала попередження з боку сомалійських бойовиків про можливі атаки проти мирних жителів Уганди у зв`язку з тим, що країна відправила миротворчі війська до Сомалі. Проте, за словами представника прес-служби армії Уганди, ще зарано стверджувати, що ці напади із застосуванням вибухових пристроїв були організовані бойовиками Сомалі: розслідування тільки почалося.