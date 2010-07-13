Україна приєднається до Угоди про перевезення небезпечних вантажів

Реєстр судноплавства України приєднається до Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, міністерство ініціює включення Реєстру судноплавства України в список рекомендованих Європейською економічною комісією ООН класифікаційних товариств для визнання відповідно до Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами. Відповідне клопотання було розглянуте під час засідання Комітету експертів країн-учасниць Угоди в місті Франкфурті-на-Майні (Німеччина).

За результатами засідання документи й пояснення від представників Реєстру загалом були визнані ґрунтовними. Фахівці комітету відзначили, що наданої Реєстром інформацію вистачить для того, аби класифікаційне національне товариство стало учасником Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами. Остаточне рішення про приєднання буде ухвалено комітетом експертів після надання Реєстром додаткових документів.

Наступна зустріч експертів країн-учасниць Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхам відбудеться в січні 2011 року під час проведення чергового засідання Адміністративного комітету ЕК ООН.