Сильна злива стала причиною загибелі 12 людей у Делі

Щонайменше 12 осіб загинули і ще декілька десятків дістали травми в результаті сильної зливи, що обрушилася на індійську столицю Делі.

Як передає РІА «Новости»,потужну мусонну зливу, що супроводжувалася поривами вітру, швидкість яких сягала 90 кілометрів на годину, обрушилася на Делі учора ввечері. Вітер валив дерева, зривав покрівлі з будинків у бідних кварталах. Загалом за декілька годинників у місті випало 51,4 міліметра опадів.

Щонайменше шестеро людей загинули в результаті ударів електричним струмом через обірвані вітром електропроводи. Ще шестеро людей загинули внаслідок обвалу стін і дахів, які впали від потоків води і сильного вітру.

Рух в індійській столиці був паралізований на декілька годин. Вода затопила багато вулиць і перехрестя. Влада нагадує, що сезон мусонних дощів в Індії лише почався, і закликають населення до обережності під час злив, які тривають тут з кінця червня до вересня.