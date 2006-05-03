В арабському інтернеті з`явиться повноцінний пошук

Повноцінний пошук по арабському інтернету з`явиться до кінця 2006 року, повідомляє агентство Reuters. Німецька компанія Seekport спільно з арабською As-Sawafi пообіцяли в останньому кварталі 2006 року представити світові пошуковий движок, що здійснює пошук з урахуванням всіх нюансів арабської, і скласти конкуренцію Google.

Наразі Google, MSN і Yahoo пропонують лише базовий пошук арабською. За словами керівника Seekport Германа Хафермана (Hermann Havermann), на сьогодні жодна з пошукових систем не реалізує пошук арабською в повному обсязі, хоча налічується близько 100 мільйонів веб-сторінок, написаних арабською.

За даними Madar Research, 65 відсотків арабських інтернет-користувачів не знають англійської, таким чином, вони віддадуть перевагу новій пошуковій системі. На думку Хафермана, очікується зростання арабського ринку інтернет-реклами до 150 мільйонів доларів до 2008 року, хоча наразі його обсяг не перевищує 10 мільйонів доларів, і компанії хочуть встигнути заробити на швидкому зростанні ринку.

Лента.ру