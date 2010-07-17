Обама: про вирішення проблеми в Мексиканській затоці говорити зарано

Президент США Барак Обама вважає, що ще зарано говорити про те, наскільки успішною є операція з ліквідації витоку нафти в Мексиканській затоці, повідомляє Associated Press.

Голова Білого дому визнав, що припинення витоку нафти із свердловини, поза сумнівом, "добра новина". Проте він зазначив, що поки йдеться лише про тестування нової заглушки. У будь-якому разі, нова заглушка - лише тимчасове вирішення проблеми, вважає американський президент.

Барак Обама наголосив, що зупинятися рано, поки роботи з буріння другої - розвантажної свердловини не будуть закінчені. За задумом інженерів, розвантажна свердловина підвищить ефективність процесу відкачування нафти.

Завдяки заглушці нафта вперше за три місяці припинила потрапляти в море, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Бурова платформа Deepwater Horizon, якою BP володіла на правах оренди, вибухнула 20 квітня. Через пожежу на платформі 11 робітників зникли безвісти. У результаті аварії із свердловини стала витікати нафта. З моменту аварії в Мексиканську затоку, за різними даними, потрапило від 354 до 698 млн. л нафти. Екосистемі штатів Алабама, Міссісіпі, Луїзіана і Флорида заподіяно серйозної шкоди.