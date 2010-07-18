Перший у Центральній і Східній Європі гей-парад закидали яйцями

У польській столиці Варшаві сьогодні відбулася перша у Центральній і Східній Європі маніфестація представників сексуальних меншин "Європрайд-2010".

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, в акції, за оцінкою організаторів, взяли участь близько 15 тис. осіб із різних країн Європи. Парад проходив під гаслом "Свобода. Рівність. Толерантність", його учасники несли плакати із закликами створити терпиміше суспільство.

До цього влада Варшави забороняла проведення гей-параду, вважаючи його порушенням моральності.

У цьому році противників маршу також було дуже багато, до адміністрації міста надійшло кілька тисяч протестних листів. Найбільш активні опоненти сексуальних меншин організували сьогодні три контр-демонстрації "проти поширення збочення".

Представники праворадикальних поглядів і націоналісти приурочили свій марш до 600-річчя Грюнвальдської битви, зазначає ИТАР-ТАСС. Із 30-метровим біло-червоним національним прапором Польщі вони пройшли паралельними маршруту "Європрайд" вулицями.

За даними «Газета.Ru», противники гей-парадів вигукували образи і кидали в учасників ходи яйця. На одному з перехресть у центрі міста мали місце сутички демонстрантів.