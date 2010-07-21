Посол пояснив, чому Москва краща за Відень

Більш важливого партнера для України, ніж Росія на сьогоднішній день немає.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО, який 20 липня прибув до Москви.

«Я чудово розумію, що на сьогодні для України більш важливого і тісної партнера, ніж Російська Федерація бути не може. Так, у нас є свої пріоритети, які можуть відрізнятися від бачення РФ. Але я думаю, що обидві наші країни прекрасно розуміють, що ми обидві (країни) - головні партнери один одного. І це дуже приємно усвідомлювати», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО, відзначивши, що в таких умовах послу легше працювати.

Посол додав, що його не лякає обсяг роботи в Москві, оскільки він має досвід роботи на багатьох посадах.

«Я дуже радий цьому призначенню. Якоюсь мірою воно було несподіваним, якоюсь - очікуваним. Мені було дуже приємно, що нова влада в Україні довірила цю посаду. Я чудово розумію і віддаю собі звіт у тому, що це найважливіший посольський пост в Україні, як і в багатьох інших країнах. Росія - є Росія », - сказав дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про переїзд із Відня, В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що Москву з Віднем порівнювати складно, а то і взагалі неможливо. «Я у Москві не жив так довго як у Відні, але бував тут десятки разів, останній раз - у 2004 році, коли був куратором українсько-російських відносин. Проблеми з тих пір залишилися ті ж - час їх не вилікував», - сказав він.

«Відень, на мою приватну думку, - це більше місто для пенсіонерів, Москва – це «екшн», «драйв» і «двіжняк». Ці молодіжні слова більше характеризують Москву як місто. Мені подобається таке місто», - зізнався посол.