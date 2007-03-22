Лукашенко вирішив збити з Росії $5 мільйонів

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО підписав Указ №130 «Про деякі питання регулювання земельних відносин», згідно з яким вводиться орендна плата за землі лісового фонду, по яких проходять газо- і нафтопроводи, а також повітряні й кабельні лінії електропередачі й зв`язку.

Відповідний текст Указу опублікований в Національному реєстрі нормативно-правових актів Білорусі.

«Такі заходи вжиті з метою підвищення відповідальності юридичних осіб за утримання земель лісового фонду (на ділянках, зайнятих просіками в коридорах різних лінійних споруд) і одночасно для спрощення процедури отримання «Білорусьнафтою» і «Білгеологією» дозволів на вилучення земельних ділянок під об`єкти нафтопереробки», – прокоментувала прес-служба Президента рішення О.ЛУКАШЕНКА.

У прес-службі також уточнили, що реалізація указу дозволить прискорити роботи з будівництва і облаштування експлуатаційних свердловин ВО «Білорусьнафта», навести лад у використовуванні земель лісового фонду, а також за рахунок платежів за землю одержувати щорічно додатково до бюджету понад 8 мільйонів доларів. За оцінками Державного комітету з майна Білорусі, російські компанії повинні будуть заплатити 5 з 8 мільйонів доларів планованих надходжень.

Під дію цього указу потрапляють, перш за все, землі лісового фонду, зайняті під газопроводи юридичних осіб Білорусі (4474 га), під газопровід «Ямал – Європа» ВАТ «Газпром» (1605 га), нафтопродуктопроводи юридичних осіб Білорусі (1448 га), а також нафтопродуктопровід «Захід-Транснафтопродукт» російської «Транснафти» (237 га).

Указ набуде чинності 30 березня, а вже до 1 серпня 2007 року має бути завершене юридичне оформлення передачі земель у постійне користування або в оренду.