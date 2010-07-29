Перший більш ніж за 100 років новий банк відкривається у Великій Британії

Перший більш ніж за сторіччя новий банк, який працюватиме щоденно і піклуватися не тільки про клієнтів, а й про їх собак, відкривається у четвер у Великій Британії, повідомляє РІА "Новости".

Новий банк називатиметься Metro Bank. Він заснований "з нуля" двома бізнесменами - британцем Ентоні Томпсоном і американцем Верноном Хіллом. Хілл має за плечима подібний проект у США - Commerce Bank, заснований ним 1973 р. у віці 26 років, з одного відділку виріс до установи з 500 філіями і був проданий у результаті в 2007 році за 8,5 мільярдів доларів.

У Metro Bank не менш амбітна стратегія. У четвер відкриється головний офіс банку в безпосередній близькості від ділового району Сіті, за тиждень - ще один офіс в лондонському районі Кенсінгтон. Протягом двох років кількість відділень у британській столиці досягне 12, а в перспективі банк має скласти мережу з 200 філіалів по всій країні.

Управління у справах фінансових послугах Великої Британії схвалило створення нової банківської установи, яка має оздоровити ринок роздрібних фінансових послуг країни, де останні роки спостерігалася надмірна консолідація сектора.

До ради директорів Metro Bank увійшли досвідчені британські банкіри, які раніше працювали в таких флагманах індустрії, як RBS, HBOS, Anglo Irish Bank, Barclaycard, Bank of America і Nationwide Building Society.

Засновники банку від самого початку заявляють, що їх дітище покликане зламати практично всі існуючі канони роздрібного банківського бізнесу.

Перший з них - це години роботи відділень. Нині британські банки працюють з 9-ї ранку до 5-ї вечора в будні і дуже рідко відкриті раніше і пізніше або в суботу. Metro Bank буде відкритий 361 день на рік, за винятком Різдва, Нового року і Великодня з 8-ї ранку до 8-ї вечора в будні дні і вдень по вихідних, як більшість магазинів.

Банк також зробить наголос на цілодобовий доступ до своїх продуктів по телефону і в режимі онлайн, а також максимально скоротить терміни розгляду заявок і спростить бюрократичні процедури при відкритті внесків, видачі кредитів і наданні інших споживчих послуг.

У відділеннях також будуть встановлені автомати з безкоштовного підрахунку і обміну дрібних монет, які збираються в населення.

Вернон Хілл нині є господарем страхової компанії для домашніх тварин в США, тож вирішив приділити увагу і цьому аспекту. Собакам буде дозволено заходити разом з господарями всередину відділень Metro Bank, де їх чекатимуть миски з водою і спеціальні собачі ласощі.

"Полюбіть нарешті свій банк" - закликає гасло Metro Bank, і його засновники сподіваються, що клієнти не примусять себе чекати.