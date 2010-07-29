Для України в доповіді ООН про ядерну безпеку забракло місця

Організація Об`єднаних Націй звертає увагу світової громадськості на забезпечення ядерної безпеки під час проведення великих громадських заходів.

Як повідомляє Центр новин ООН, Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН направив на розгляд учасників майбутньої 65-ї сесії Генеральної Асамблеї доповідь «Про заходи з недопущення придбання терористами зброї масового знищення».

У ній серед іншого повідомляється про зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із забезпечення ядерної безпеки під час великих заходів, зокрема Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні і Польщі.

У доповіді нагадується, що у вербальній ноті від 19 лютого 2010 року всім державам – членам ООН було запропоновано поінформувати про заходи з недопущення придбання терористами зброї масового знищення, а також викласти свої міркування з даного питання. На 23 червня 2010 року відповіді були одержані від Австралії, Угорщини, Грузії, Марокко, Мексики, Нідерландів, Норвегії, Таїланду, Туркменістану, України й Фінляндії. Крім того, були одержані відповіді від 14 міжнародних організацій.

При цьому, відзначають в ООН, у доповіді «Про заходи з недопущення придбання терористами зброї масового знищення» текст відповіді уряду України не обнародуваний, бо «він перевищує встановлену кількість сторінок».