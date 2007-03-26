Нова угода з ЄС має бути амбітною та далекоглядною

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що нова угода з Європейським Союзом має бути “амбіційним та далекоглядним” документом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на Представництво України при ЄС, про це міністр заявив сьогодні ввечері під час зустрічі з віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЦЕМ (група соціалістичних партій, Польща), керівником делегації Європарламенту по зв’язкам з Україною Адріаном СЕВЕРІНОМ (група соціалістичних партій, Румунія) та групою депутатів зі складу делегації.

В ході зустрічі А.ЯЦЕНЮК також позитивно оцінив проект доповіді Міхала Томаша КАМІНСКІ (група правих партій, Польща), який містить рекомендації Раді ЄС щодо мандату на переговори з Україною. (УНІАН: автори доповіді закликають Раду ЄС надати Україні чітку європейську перспективу).

В ході зустрічі співрозмовники також обговорили питання внутрішньої політики України.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК висловив подяку депутатам Європарламенту за ініціативу підготовки письмової декларації щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, а також за організацію виставки, присвяченій цьому трагічному історичному моменту в житті України, що триватиме в приміщенні Європарламенту з 26 по 30 березня.