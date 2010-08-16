Ізраїль почав демонтаж протиснапейрських бар'єрів

ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) почала демонтувати стіну, яка відокремлює єврейський квартал від арабського в Східному Єрусалимі, пише Лента.ру з посиланням на Haaretz. Двометрова бетонна стіна була споруджена вісім років тому для захисту жителів від обстрілу. Тепер влада вирішила, що населення в безпеці.

У 2000-2002 році, на початку другої інтифади, коли збройний конфлікт між палестинцями і Ізраїлем різко загострився, квартал Гіло неодноразово ставав мішенню для обстрілу з снайперських гвинтівок і кулеметів.

Як зазначає Haaretz, рішення зруйнувати стіну викликало незадоволення місцевих жителів, які вважають, що армія залишає їх без захисту. За словами мешканців кварталу, стіна давала їм відчуття безпеки.

Представники армійського командування стверджують, що небезпеки нового обстрілу немає. При цьому наголошується, що в разі потреби стіну можна побудувати наново.