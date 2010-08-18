Російська військова база залишиться у Вірменії до 2044 року. Угода про базу в Гюмрі буде укладено в п`ятницю в Єревані, куди на саміт ОДКБ їде президент Дмитро Медведєв.

Про це телеканалу "Росія 24" заявив глава вірменського МЗС Едвард Налбандян. Інформацію підтвердили джерела Газеты.ру в російській делегації. «Якщо договір був укладений строком на 25 років, то тепер він діятиме 49 років, починаючи з 1995 р.», - пояснив дипломат.

Глава вірменського МЗС пообіцяв прописати в договорі, що «російська військова база спільно із збройними силами Вірменії поряд з інтересами Російської Федерації, зокрема, забезпечуватиме безпеку Вірменії». У нині чинному договорі від 16 березня 1995 року зазначається, що «російська військова база... крім функцій захисту інтересів Російської Федерації, забезпечує спільно із Збройними силами Республіки Вірменії безпеку Республіки Вірменія по зовнішньому кордону колишнього Союзу РСР». Таким чином, йшлося лише про охорону кордону з Туреччиною.

Той факт, що на території Вірменії існуватиме майже до середини століття військова база, навряд чи поліпшить відносини з Азербайджаном. Там поки не кажуть про можливе російське втручання Нагорно-Карабахський конфлікт, але Баку непокоїть переоснащення збройних сил Вірменії: «Фактично Вірменія ще більше мілітаризується, і, якщо врахувати претензії Вірменії на територію сусідніх країн, цей факт ще більше порушить стабільність в регіоні», - заявив депутат міллі-меджлісу Айдин Міра-заде.