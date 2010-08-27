У морі Лаптєвих затонув російський буксир: шукають 11 моряків

У морі Лаптєвих затонув російський буксир «Алексей Кулаковский», тривають пошуки 11 моряків.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при прокуратурі Росії.

«27 серпня 2010 року о 3 годині 15 хвилин у морі Лаптєвих, за 20 миль від порту Тіксі Республіки Саха (Якутія), затонув буксир класу «річка-море» «Алексей Кулаковскйй», - йдеться в повідомленні.

З 14 членів екіпажу врятовано 3 чоловіки, зокрема капітана судна. Наразі триває пошуково-рятувальна операція з метою знаходження 11 членів екіпажу затонулого судна.

За цим фактом слідчими органами Східно-Сибірського слідчого управління на транспорті Слідчого комітету проводиться перевірка. На місце події виїхали слідчі і криміналісти. За результатами перевірки буде прийняте процесуальне рішення.