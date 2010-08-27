Бурджанадзе: Путін чесно попереджав Саакашвілі, що буде війна

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН попереджував Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, що Росія визнає Абхазію і Південну Осетію в разі бойових дій.

Про це лідер руху «Єдина Грузія», колишня голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ сказала в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Я, наприклад, була присутня під час тієї телефонної розмови, під час якої В.ПУТІН попередив М.СААКАШВІЛІ, що якщо будуть військові дії з боку Грузії, тим більше в тих місцях, де дислокуються російські миротворці, що Росія введе війська і що буде великомасштабна війна, буде розгромлена грузинська армія, і Росія визнає Абхазію і Південну Осетію», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

«Отже В.ПУТІН чесно попередив М.СААКАШВІЛІ, які наслідки, якщо він поводитиметься так, як він збирався поводитися. І це не я цитую вперше, я, попри те, що в опозиції до М.СААКАШВІЛІ, дуже акуратно ставлюся до тієї інформації, яка у мене була, винятково виходячи зі свого становища у владі», - додала вона.

За її словами, про цю телефонну розмову вперше розповів сам М.СААКАШВІЛІ.

«Тільки після цього я підтвердила, що така телефонна розмова існувала. І були ще інші телефонні розмови, були інші домовленості, які неодноразово порушувалися, зокрема і з боку М.СААКАШВІЛІ. Тому я абсолютно не здивована тим, що Росія не збирається розмовляти з людиною, яка просто використовує і щодня культивує антиросійські настрої в Грузії, які доходять вже до абсурду. Лише для того, аби зберегти владу», - наголосила вона.

Водночас, вона вважає, що вина за події, які сталися в серпні 2008 року, «цілком і повністю» не лежать на М.СААКАШАВІЛІ.

«Це дуже складний клубок, і я неодноразово виступала з критичними заявами з приводу політики Росії, і, звісно ж, я вважаю, що Росія також свого часу припустилася досить великих помилок і прорахунків. І були з моєї точки зору неправильні кроки, які не поліпшували російсько-грузинські відносини. Проте заплющувати очі на ті помилки, які були допущені з боку Грузії, я також не вважаю правильним, - сказала вона.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ упевнена, що, попри те, що російсько-грузинські відносини були дуже складними, війни в серпні 2008 року можна було уникнути.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії і фактично відтоді утримує ці території під своїм контролем. Окрім Росії, незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали Нікарагуа, Венесуела і Науру. Решта країн Європи і світу не визнають незалежності цих двох республік і наполягають на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.