Чехія скоротить до 8% урядовців

Уряд Чехії має намір скоротити 5-8% державних чиновників у рамках програми скорочення дефіциту бюджету країни. Про це заявив прем`єр-міністр Чеської Республіки Петро Нечас, передає РосБізнесКонсалтинг.

Місяць тому чеська влада оголосила, що заморозила 630 млн. дол. (2,5%) бюджетів всіх 14 міністерств республіки. За словами П.Нечаса, це дасть змогу добитися скорочення бюджетного дефіциту в нинішньому році до 5,3% ВВП. Він зазначив, що без скорочення бюджетів міністерств дефіцит у 2010 р. перевищить 5,8%

До 2011 р. влада країни планує довести бюджетний дефіцит до 4,8%, до 2013 р. - до 3%, а повністю позбутися його - до 2016 р.