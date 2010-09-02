Південнокорейський танкер потопив китайське риболовецьке судно

Всі рибалки зникли безвісти

Південнокорейський танкер потопив китайське риболовецьке судно, екіпаж зник безвісти, повідомляє Газета.Ru з посиланням на редактора «Морского бюллетеня» Михайла ВОЙТЕНКО. «О 14.25 за місцевим часом 1 вересня південнокорейський танкер-хімовоз Ocean Ace No.6 зіткнувся з китайським риболовецьким судном у Жовтому морі. Риболовецьке судно затонуло, всі рибалки зникли безвісти, точна кількість екіпажу невідома. Ведеться пошуково-рятувальна операція», - повідомив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter