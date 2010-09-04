Гондурас визнав незалежність Косово

Гондурас став 70-ю країною, яка визнала Косово суверенною державою.

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Balkan Insight.

Таке рішення було офіційно озвучене у п`ятницю, 3 вересня.

Тим часом, незалежність цієї республіки, як і раніше, не визнає ряд держав.

Белград має намір представити наступного тижня резолюцію щодо статусу Косово на голосування в Генеральній Асамблеї ООН.