Гондурас визнав незалежність Косово
11:58, 04 вересня 2010Світ
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Це вже 70-та країна
Гондурас став 70-ю країною, яка визнала Косово суверенною державою.
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Balkan Insight.
Таке рішення було офіційно озвучене у п`ятницю, 3 вересня.
Тим часом, незалежність цієї республіки, як і раніше, не визнає ряд держав.
Белград має намір представити наступного тижня резолюцію щодо статусу Косово на голосування в Генеральній Асамблеї ООН.
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