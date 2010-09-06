Банки погодилися дати Nabucco 4 мільярди євро

Будівники газопроводу Nabucco домовилися з провідними міжнародними банками про отримання кредиту загальним обсягом 4 мільярди євро, повідомляє Лента.руз посиланням на Bloomberg.

Консорціум Nabucco Gas Pipeline International одержить 2 мільярди євро від Європейського інвестиційного банку, 1,2 мільярда - від Європейського банку реконструкції і розвитку і 800 мільйонів - від Світового банку.

Учасники консорціуму планують надати близько половини із загального бюджету проекту у розмірі 8 мільярдів євро самостійно. Решта надійде від міжнародних фінансових інститутів, де ставки за кредитами мають бути нижчими, ніж на відкритому ринку.

Остаточне рішення щодо обсягу інвестицій буде ухвалено наприкінці 2010 року. Початок будівництва Nabucco заплановано на 2011 рік, а поставки газопроводом мають піти наприкінці 2014-го - на початку 2015 року.

Nabucco вважається основним конкурентом російського газопроводу "Південний потік". До складу консорціуму Nabucco Gas Pipeline International входять німецька RWE, болгарська Bulgargaz, австрійська OMV, угорська MOL, румунська Transgaz і турецька Botas.

Загальна пропускна спроможність газопроводу становитиме 31 мільярд кубометрів. На першому етапі по Nabucco планується поставляти до Європи не більш як 17 мільярдів кубометрів палива.