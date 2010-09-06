Польща докладе багато зусиль для просування України в Європу

Польща під час головування в Євросоюзі у 2011 році докладатиме багато зусиль для просування України в напрямку Європи.

Про це заявив новий генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ під час зустрічі з керівництвом Харківської облдержадміністрації, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА.

«У 2011 році Польща буде президентом Євросоюзу. Ми докладемо всі наші зусилля для того, щоб допомогти Україні просунутися в напрямку Європи», - сказав Я.ГРАНАТ.

За словами дипломата, він, зокрема, буде особисто ініціювати запровадження спрощеного візового режиму для українців у сфері туризму та освіти.

«Це дозволить ще більше зміцнити відносини між нашими країнами», - зазначив Я.ГРАНАТ.

У ході зустрічі були також порушені питання підготовки України та Польщі до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, співпраці двох країн у сфері економіки, освіти, науки і культури.