Тропічний шторм «Ерміна» викликав торнадо в американському штаті Техас

Тропічний шторм "Ерміна", епіцентр якого знаходиться у центральній частині американського штату Техас, приніс із собою проливні дощі, передає ІТАР-ТАСС.

Крім того, було зафіксовано, щонайменше, два випадки виникнення торнадо - біля міст Моултон і Бенбрук. При переміщенні до центру штату стихія залишила після себе у деяких населених пунктах пошкоджені дахи будинків, поламані дерева і розірвані лінії електропостачання.

Втім на вечір потужність шторму значно впала, повідомили у вівторок увечері в Національному центрі зі спостереження за ураганами. За даними фахівців, "Ерміна" рухається зараз на північ і північний захід зі швидкістю 32 км на годину, а сила вітру в центрі циклону становить 55 км на год. Згідно з прийнятою класифікацією, тропічний циклон втрачає категорію шторму, якщо швидкість вітру в його центрі становить менш як 63 км на год.