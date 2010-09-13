У справі про катастрофу літака Качиньського допитали 300 свідків

В рамках розслідування аварії літака Ту-154, в якій загинув президент Польщі Лех Качиньський, допитано більше 300 свідків. Про це повідомив сьогодні генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет, передає Польське агентство друку (ТАТ). Прокурор зазначив, що польська і російська сторона злагоджено проводять розслідування причин того, що трапилося. А.Серемет також повідомив, що в жовтні 2010 р. чекає візиту представника Генпрокуратури РФ для підписання меморандуму про співпрацю. Така угода, за його словами, повинна істотно прискорити розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 р. в Смоленській обл. під Печерськом при заході на посадку в аеропорт Північний в умовах сильного туману розбився літак Ту-154 президента Польщі. На борту перебувало 96 осіб, 88 з яких летіли у складі офіційної делегації. Всі пасажири літака загинули, зокрема Л.Качиньський з дружиною, високопоставлені державні чиновники, представники силових органів і військового командування, відомі громадські діячі Польщі.

РБК-Украина