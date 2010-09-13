Єврокомісія вітає крок Туреччини «в правильному напрямку»

Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ вітає результати конституційного референдуму в Туреччині, що відбувся в неділю, 12 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві комісара, розповсюдженій прес-службою Єврокомісії.

«Комісія вітає підтримку турецьким народом конституційних реформ на референдумі, що відбувся 12 вересня. Це демонструє подальшу готовність громадян Туреччини до реформ з метою посилення їхніх прав і свобод», - наголошується у заяві.

Комісар підкреслив, що ці реформи є «кроком в правильному напрямку», оскільки вони стосуються ряду довгострокових пріоритетів в зусиллях Туреччини досягнути повної відповідності критеріям, необхідним для приєднання до ЄС.

«Водночас, їх вплив залежатиме від імплементації», - зауважив С.ФЮЛЄ.

Комісар зазначив, що комісія продовжить стежити за підготовкою необхідних для імплементації конституційних реформ законів, а також закликав уряд Туреччини прозоро готувати ці закони.

За словами комісара, конституційна реформа має бути продовжена реалізацією низки інших реформ у сфері забезпечення фундаментальних прав людини, зокрема, прав на свободу слова та свободу віросповідання.

С.ФЮЛЄ також підкреслив, що будь-які зміни до Конституції Туреччини у майбутньому необхідно готувати за умови проведення консультацій з усіма політичними партіями і представниками громадянського суспільства.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Туреччині відбувся референдум щодо внесення змін до Конституції, схвалених парламентом країни в травні. За попередніми даними, більшість громадян Туреччини підтримали ці зміни.