У Туреччині пором врізався в причал: 14 потерпілих

У порту Ялова в однойменній турецькій провінції пасажирський пором врізався в причал, повідомляє Газета.Ru з посиланням на «Морський бюлетень».

Пором Karamursel Bey прибув із Стамбулу в Ялова - порт у північно-східній частині Мармурового моря. При підході до берега судно втратило керування і на великій швидкості зіткнулося з причалом, корпус порома на три метри проник у конструкцію.

На борту знаходилися 199 пасажирів, одного з них при зіткненні було викинуто за борт. Серед пасажирів виникла паніка. З травмами різного ступеня тяжкості 14 чоловік було госпіталізовано.

Причини аварії поки що не повідомляються.