У Туреччині пором врізався в причал: 14 потерпілих
09:28, 15 вересня 2010Світ
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Судно втратило керування
У порту Ялова в однойменній турецькій провінції пасажирський пором врізався в причал, повідомляє Газета.Ru з посиланням на «Морський бюлетень».
Пором Karamursel Bey прибув із Стамбулу в Ялова - порт у північно-східній частині Мармурового моря. При підході до берега судно втратило керування і на великій швидкості зіткнулося з причалом, корпус порома на три метри проник у конструкцію.
На борту знаходилися 199 пасажирів, одного з них при зіткненні було викинуто за борт. Серед пасажирів виникла паніка. З травмами різного ступеня тяжкості 14 чоловік було госпіталізовано.
Причини аварії поки що не повідомляються.
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