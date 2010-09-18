Українські миротворці в Косово займалися махінаціями з пальним.

Про це повідомляє тижневик "Дзеркало тижня" (№ 34 (814) від 18-24 вересня 2010 р.).

За інформацією видання, військовослужбовці українського контингенту KFOR протягом 2006-2009 рр. здійснювали масштабні махінації з постачаннями і продажем пального в Косово.

За даними слідства, проведеного Головним управлінням військової служби правопорядку Збройних сил України, наприклад, з грудня 2006 року по жовтень 2007 року з використанням підроблених офіційних документів було здійснено 42 поставки палива з Болгарії до Косово об`ємом 1275000 928 літрів вартістю 688 тис. 241 євро, а з 12 травня по 30 червня 2008 — 82 поставки палива на суму 1986 тис. 309 євро, і 22 поставки — з січня по липень 2009 року на суму 286 тис. євро.

Крім того, українські військові продавали сертифікати, що були заповнені для поставок палива, нібито необхідного для потреб українського контингенту, які давали право на безмитне ввезення палива. За інформацією слідства, за один такий документ військові могли отримати до 2 тис. євро. Слідством встановлено, що українські миротворці оформили і надали офіційні документи KFOR приватній фірмі Lukoil Neftohim Bourgas, яка використовувала ці папери для незаконних операцій з паливом.

За інформацією «ДТ», військовослужбовці українського контингенту KFOR здійснювали незаконну діяльність за двома схемами.

Перша з них полягала в купівлі палива в Болгарії та транспортуванні його через болгарсько-македонський і македонсько-косовський кордон з використанням сертифікатів митного імпорту-експорту KFOR, оскільки всі товари, що надходять до Косова для потреб KFOR, не обкладаються митом та іншими податками.

Друга схема діяла з 2006 року і полягала в купівлі дешевого пального на офіційній французькій базі KFOR на території Косово і подальшому його продажу приватним особам. За одну заправку купувалося 30 тонн пального, отриманий прибуток з неї становив приблизно 15 тис. євро. На сьогодні в ході розслідування встановлено вже близько 100 подібних операцій.

У розпорядженні редакції «ДТ» є копія листа, який 23 вересня 2009 командувач міжнародної місією KFOR генерал-лейтенант Маркус БЕНТЛЕР направив заступнику начальника Генштабу ЗСУ, командувачу Об`єднаного оперативного командування ЗСУ генерал-лейтенанту Володимиру МОЖАРОВСЬКОМУ. У ньому командувач KFOR звинувачує українських військовослужбовців у спотворенні статистики з використання палива, використанні цивільних сховищ для незаконного зберігання палива і підробці митних сертифікатів. За словами М.БЕНТЛЕРА, контрабандні цистерни з паливом супроводжували навіть представники української військової поліції.

«При цьому було виявлено контракт між українським контингентом і однією цивільною компанією, підписаний особисто командувачем українського контингенту. Контракт передбачав поставку протягом наступних 10 місяців ще 1,8 млн. літрів палива », — написав М.БЕНТЛЕР.

За його попередніми оцінками, в результаті несплати митних зборів уряду Косово було завдано збитків на суму понад 2,75 млн. євро.

У розпорядженні міжнародної військової поліції KFOR знаходяться договори, підписані командиром українського контингенту і директором бази зберігання палива NT Standart Benz на незаконне зберігання палива.

За даними сайту Міністерства оборони України, командував українським контингентом KFOR в той період підполковник Володимир ВЕРЕМЧУК.

На сьогодні, за інформацією «ДТ», капітан першого рангу В.ВЕРЕМЧУК обіймає посаду начальника відділу — заступника начальника розвідуправління командування Військово-Морських сил України. Службових стягнень не має.