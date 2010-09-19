У Китаї розслідують кілька актів самоспалення

У Східному Китаї вісім чиновників перебувають під слідством після загибелі 79-річного чоловіка, який здійснив акт самоспалення, протестуючи проти виселення з власного будинку.

Він помер у суботу, а ще дві жертви аналогічного акту - мати і донька - вже кілька днів перебувають у лікарні.

За повідомленням агентства Сіньхуа, місцева влада вирішила зруйнувати частину будинків, щоб на цьому місці збудувати автобусну станцію.