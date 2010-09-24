У Москві помер лідер ГКЧП
08:57, 24 вересня 2010Світ
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Янаєву було 72 роки
|Геннадій Янаєв
Колишнього члена Політбюро, секретаря ЦК КПРС і віце-президента СРСР, під час путчу Г.Янаєва було призначено виконуючим обов`язки президента Радянського Союзу, повідомляє радіо «Свобода».
Згодом, за участь у перевороті його було притягнуто до кримінальної відповідальності, покарання він відбував у в`язниці "Матроська тиша". У 1994 році його звільнили за амністією Держдуми РФ.
Останніми роками Г.Янаєв обіймав посаду завідувача кафедрою вітчизняної історії і міжнародних відносин Російської міжнародної академії туризму.
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