У Москві помер лідер ГКЧП

У Москві на 73-му році життя помер один з ідеологів ДКНС (ГКЧП – рос.), учасник серпневого путчу 1991 року Геннадій Янаєв.

Колишнього члена Політбюро, секретаря ЦК КПРС і віце-президента СРСР, під час путчу Г.Янаєва було призначено виконуючим обов`язки президента Радянського Союзу, повідомляє радіо «Свобода».

Згодом, за участь у перевороті його було притягнуто до кримінальної відповідальності, покарання він відбував у в`язниці "Матроська тиша". У 1994 році його звільнили за амністією Держдуми РФ.

Останніми роками Г.Янаєв обіймав посаду завідувача кафедрою вітчизняної історії і міжнародних відносин Російської міжнародної академії туризму.