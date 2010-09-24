У Копенгагені становили погруддя Тараса Шевченка

Заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН у рамках робочого візиту до Данії відкрив у Копенгагені погруддя Тараса Шевченка, який було виготовлено та встановлено за ініціативи та безпосередньої підтримки Дансько-українського товариства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у зверненні до членів Дансько-українського товариства П.КЛІМКІН наголосив на непересічному значенні події, подякував за зусилля, докладені з метою увічнення пам’яті фундатору сучасної української мови на данській землі та передав листи-привітання з цієї нагоди від міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

В урочистій церемонії відкриття бюсту взяли участь представники Копенгагенської комуни, члени Дансько-українського товариства, представники данських ЗМІ, дипломатичного корпусу, акредитованого в Данії.

Бюст виготовив скульптор Сергій БОГУСЛАВСЬКИЙ.