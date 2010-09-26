У Брюсселі ведеться пошук живих після вибухів
11:52, 26 вересня 2010Світ
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Рятувальники перевіряють завали будинків
Бельгійські рятувальники розгрібають завали у пошуках живих після вибуху трьох будинків у Брюсселі.
Двоє людей загинули, 17 поранені в результаті вибуху у суботу ввечері в трьох будинках в брюссельській комуні Скарбеєк, повідомляє РІА "Новости".
Причина вибуху поки не встановлена, ймовірно, йдеться про вибух побутового газу, проте не виключаються інші версії.
В результаті вибуху всі три будинки повністю зруйновані. Рятувальники продовжують пошук під завалами ще принаймні однієї з людей, що перебували в будинках.
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