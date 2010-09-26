У Брюсселі ведеться пошук живих після вибухів

Бельгійські рятувальники розгрібають завали у пошуках живих після вибуху трьох будинків у Брюсселі.

Двоє людей загинули, 17 поранені в результаті вибуху у суботу ввечері в трьох будинках в брюссельській комуні Скарбеєк, повідомляє РІА "Новости".

Причина вибуху поки не встановлена, ймовірно, йдеться про вибух побутового газу, проте не виключаються інші версії.

В результаті вибуху всі три будинки повністю зруйновані. Рятувальники продовжують пошук під завалами ще принаймні однієї з людей, що перебували в будинках.