10 тисяч військових зібрані на авіабазі в Пхеньяні

КНДР готується провести військовий парад, який стане найбільшим в її історії.

Як передає південнокорейське агентство "Ренхап" з посиланням на джерела в Сеулі, парад ймовірно буде приурочений до майбутньої зустрічі Політбюро ЦК Трудової партії Кореї. Це засідання, за останніми даними, відбудеться 28 вересня. Крім того, 10 жовтня в КНДР відзначатиметься 65-річчя з дня створення партії.

За даними південнокорейських джерел, на авіабазі в Пхеньяні для підготовки до параду зібрано близько 10 тисяч військовослужбовців. Зазвичай в подібних урочистостях беруть участь удвічі менше солдатів. У параді будуть задіяні бронеавтомобілі, ракетні системи і артилерійські установки.

Зустріч Політбюро ЦК Трудової партії Кореї скликана для виборів нового партійного і державного керівництва. Західні і південнокорейські джерела припускають, що на цьому засіданні наступником лідера КНДР Кім ЧЕН ІРА буде оголошений його молодший син Кім ЧЕН УН.

Раніше очікувалося, що Політбюро збереться на засідання в першій половині вересня, проте зустріч вирішили відкласти - згідно з різними версіями, через хворобу Кім Чен ІРА, потужної повені в країні або розбіжностей в питанні обрання нового керівництва партії.