Молдавський парламент буде розпущений ще на день раніше

В.о.президента Молдови Міхай Гімпу має намір підписати указ про розпуск парламенту 28 вересня – за 60 днів до дострокових виборів, провести які лідери правлячої коаліції домовилися 28 листопада. Раніше планувалося, що указ буде підписаний 29 вересня.

Про це Гімпу повідомив на з`їзді Ліберальної партії, яка входить до правлячої коаліції Альянсу за європейську інтеграцію, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Раніше Конституційний суд країни ухвалив, що парламент, якому з весни минулого року не вдається вибрати голову держави, має бути розбещений.

Для виходу з кризи влада ініціювала референдум про повернення до всенародних виборів президента, але голосування визнане таким, що не відбулося через низьку явку виборців.