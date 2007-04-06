В Егейському морі затонув грецький круїзний лайнер: дві людини зникли безвісти

Грецький круїзний лайнер "Сі даймонд", який сів у четвер на мілину в Егейському морі, затонув, щонайменше дві люди вважаються зниклими безвісти, повідомляє РІА «Новини».

З борту лайнера ще напередодні було евакуйовано 1195 пасажирів і 391 член екіпажу. У команду входив 21 громадянин України.

Теплохід, ймовірно, наскочив на скелю або мілину і одержав пробоїну, накренившись на правий борт.

Як заявив міністр торгового судноплавства Греції Маноліс КЕФАЛОЯННІС, причини аварії з`ясовуються.

"Державний механізм спрацював злагоджено, ситуація перебуває під повним контролем", - дав оцінку рятувальній операції М.КЕФАЛОЯННІС.

Затонулий круїзний лайнер має 143 метри в довжину, його водотоннажність становить 22412 тонн. Судно 1986 року спорудження з 2006 року ходить під грецьким прапором.