США і Китай відновлюють військову співпрацю

21:07, 29 вересня 2010
Світ
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Після шестимісячної перерви

Сполучені Штати і КНР відновлюють контакти у сфері військової співпраці після восьмимісячної перерви, повідомляє Бі-бі-сі.

Як повідомляє американська сторона, представники військових відомств двох країн проведуть переговори на Гаваях наступного місяця.

Пекін розірвав військову співпрацю з Вашингтоном в січні цього року після того, як стало відомо про постачання США Тайваню озброєнь на шість млрд доларів.

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