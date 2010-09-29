США і Китай відновлюють військову співпрацю

Сполучені Штати і КНР відновлюють контакти у сфері військової співпраці після восьмимісячної перерви, повідомляє Бі-бі-сі.

Як повідомляє американська сторона, представники військових відомств двох країн проведуть переговори на Гаваях наступного місяця.

Пекін розірвав військову співпрацю з Вашингтоном в січні цього року після того, як стало відомо про постачання США Тайваню озброєнь на шість млрд доларів.