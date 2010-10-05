Польща хоче підписати новий газовий контракт з Росією

Польща розраховує на підписання нового польсько-російського газового контракту до кінця жовтня цього року, заявив журналістам віце-прем`єр уряду Польщі, міністр економіки Вальдемар Павляк.

"Наші дії спрямовані на те, щоб угода (польсько-російська угода про збільшення постачань газу) була підписана ще в жовтні. І щоб не було ніякої напруженості і проблем у забезпеченні газом як промислових підприємств, так і рядових споживачів", - наводить його слова РІА “Новости”.

Віце-прем`єр уряду Польщі не став називати точну дату підписання контракту. "Наразі йде процес затвердження інструкції щодо переговорів (з російською стороною). Якщо ці питання будуть завершені, то не думаю, що виникнуть перешкоди на шляху підписання угоди. Причому підписання (документа) настільки швидко, наскільки це буде можливо", - сказав Павляк.