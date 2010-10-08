Лужков: Медведєв закривав очі на катастрофи, неврожаї і теракти

Юрій Лужков, знятий з посади мера Москви, виступив з критикою президента Російської Федерації Дмитра Медведєва.

За його словами, Д.Медведєв, перебуваючи при владі, закривав очі на катастрофи, неврожаї і теракти, передає CNN слова колишнього мера Москви.

В інтерв`ю американському телеканалові Ю.Лужков зазначив: "Коли він (Д.Медведєв) знімає з посади офіційну особу або здійснює перестановки, вносить на розгляд проекти на папері, все це сприймається вельми скептично". "Кожна ініціатива добра, коли веде до кінцевого результату, який, проте, відсутній насправді", - підсумував Ю.Лужков.

Колишній мер, коментуючи причини звільнення, повідомив, що, на його думку, відставка з поста мера Москви пов`язана з президентськими виборами в 2012 році. "Владі треба, щоб Москва підтримала кандидата, якого запропонує Кремль. А як мер їм потрібна людина з їх кола", - цитує РосБізнесКонсалтинг.