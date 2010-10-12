Грузія вводить безвізовий режим для російських кавказців

Жителі північнокавказьких республік Росії отримають право безвізового в`їзду до Грузії.

Як повідомляє Газета.ру, про це заявила заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно КАЛАНДАДЗЕ.

«Вказане рішення вводиться в рамках політики лібералізації уряду Грузії та виходячи з продовження традиційних відносин із народами Північного Кавказу», – сказала Н.КАЛАНДАДЗЕ.

«Це рішення стосується жителів Дагестану, Чечні, Інгушетії, Північної Осетії – Аланії, Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії та Адигеї», – пояснила заступник міністра.

За її заявою, жителі цих північнокавказьких республік опинилися в нерівному становищі порівняно з жителями решти частини Російської Федерації, оскільки при бажанні перетнути КПП «Казбеги - Верхній Ларс» на сухопутній ділянці грузино-російського кордону вони повинні отримувати візу на в`їзд до Грузії в Москві, в Секції грузинських інтересів при Посольстві Швейцарії.

«Згідно з цим розпорядженням, вони зможуть протягом 30 днів перебувати в Грузії без візи», - сказала Н.КАЛАНДАДЗЕ.