Кількість загиблих від затоплення на Кубані збільшилася до 13
Запроваджено режим надзвичайної ситуації
Кількість жертв повені на Кубані збільшилася до 13 чоловік, ще 12 вважаються зниклими безвісти. Процедура впізнання тіл призначена на сьогодні. Постраждали 26 осіб, 25 з яких був поставлений діагноз "переохолодження", а один одержав травму.
До надзвичайної ситуації у ряді районів Краснодарського краю призвели зливові дощі, що пройшли в ніч з п`ятницю на суботу. З берегів вийшли річки Пшенаха і Туапсинка.
Краєве управління МНС створило оперативний штаб, в районі введено режим надзвичайної ситуації. Міліція патрулює підтоплені населені пункти, щоб не допустити мародерства.
За останніми даними, підтоплені 550 будинків у 22 населених пунктвх, включаючи Туапсе. Із зони підтоплення були евакуйовані близько 300 осіб, частина з яких учора надвечір повернулися додому.
Втрати від повені сягнуть сотень мільйонів рублів. З таким прогнозом виступив губернатор регіону Олександр Ткачов. Пошкоджені три автомобільні та три пішохідні мости, кілька доріг, переривалося енерго- і водопостачання.