Прем`єр Литви сподівається восени побачити Януковича у якості прем`єра

Прем`єр-міністр Литви Гядімінас КІРКІЛАС запросив прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА відвідати Вільнюс з офіційним візитом восени 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КІРКІЛАС повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві після завершення зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ми домовились організувати і форум інвесторів» (під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Литви – УНІАН). Ми думаємо, що український капітал може знайти інтерес у Литві. Шлях українського капіталу в Євросоюз може бути найкоротшим через Литву», - сказав Г.КІРКІЛАС.

Прем`єр-міністр Литви відзначив високі темпи зростання взаємного товарообігу і висловив зацікавленість у збереженні темпів зростання торговельно-економічної співпраці.