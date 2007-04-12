Прем`єр Литви сподівається восени побачити Януковича у якості прем`єра
12:50, 12 квітня 2007Світ
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Запросив його з офіційним візитом
|Гядимінас КІРКІЛАС
Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КІРКІЛАС повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві після завершення зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.
«Ми домовились організувати і форум інвесторів» (під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Литви – УНІАН). Ми думаємо, що український капітал може знайти інтерес у Литві. Шлях українського капіталу в Євросоюз може бути найкоротшим через Литву», - сказав Г.КІРКІЛАС.
Прем`єр-міністр Литви відзначив високі темпи зростання взаємного товарообігу і висловив зацікавленість у збереженні темпів зростання торговельно-економічної співпраці.
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