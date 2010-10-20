Госпіталізували Маргарет Тетчер
08:42, 20 жовтня 2010Світ
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Екс-прем`єр нещодавно відзначила 85-ліття
|Маргарет Тетчер
Як повідомляє радіо «Свобода», в заяві британського уряду наголошується, що головна причина госпіталізації - "профілактичні аналізи".
За даними Бі-Бі-Сі, М.ТЕТЧЕР, яка нещодавно відзначила 85-ліття, хвора на грип. Стан її здоров`я не тяжкий. Очікується, що за декілька днів вона залишить лікарню.
М.ТЕТЧЕР - один з найвидніших політиків післявоєнної Британії - очолювала уряд з 1979 по 1990 роки.
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